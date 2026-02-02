Adolescente esfaqueia padrasto ao defender mãe de agressão em Ibaté

Guarda Municipal Ibaté - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 43 anos foi gravemente ferido com um golpe de faca na noite deste domingo (1º), no bairro Comendador Nello Morganti, em Ibaté (SP), após um episódio de violência doméstica dentro de uma residência. O autor do golpe foi um adolescente de 16 anos, enteado da vítima, que teria agido para defender a mãe, de 32 anos, que estava sendo agredida.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de São Carlos, a Guarda Municipal foi acionada por volta das 20h para atender a uma ocorrência na Rua José Graciano. No local, os agentes encontraram o homem ferido na região do abdômen. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Ibaté, em estado grave, com risco de morte, sendo necessária a transferência para a Santa Casa de São Carlos. Conforme relato médico, o quadro clínico era extremamente delicado.

A companheira do homem relatou aos guardas que, após um churrasco realizado na residência, iniciou-se uma discussão motivada por acusações de traição. Mesmo negando as acusações, ela afirmou ter sido empurrada e agredida com um soco no rosto pelo companheiro.

Ainda segundo o registro policial, o filho da mulher chegou à residência no momento das agressões, presenciou a mãe caída no chão sendo atacada e interveio. O adolescente relatou que foi intimidado pelo padrasto e, em meio ao nervosismo, pegou um objeto — posteriormente identificado como uma faca — e desferiu um golpe contra o agressor.

Após o ocorrido, o adolescente fugiu de bicicleta, abandonando a faca no local, mas retornou posteriormente e se apresentou às autoridades, sendo conduzido ao plantão policial.

A perícia técnica foi acionada e a faca utilizada no fato foi apreendida. A autoridade policial entendeu que o adolescente agiu em legítima defesa de terceiro, considerando que sua mãe era vítima de violência doméstica no momento da intervenção. Diante disso, o menor foi liberado e entregue à guarda de uma tia, mediante termo de compromisso.

O boletim também aponta que a mulher já havia registrado ocorrência anterior e solicitado medida protetiva contra o companheiro, mas o relacionamento foi retomado após promessas de mudança. Ela informou que não deseja representar criminalmente contra o agressor e afirmou que o companheiro deixaria a residência nos próximos dias.

O caso será encaminhado à Delegacia de Polícia de Ibaté e à Vara da Infância e Juventude para as providências legais cabíveis.

Leia Também