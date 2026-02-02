(16) 99963-6036
segunda, 02 de fevereiro de 2026
Segurança

Adolescente esfaqueia padrasto ao defender mãe de agressão em Ibaté

02 Fev 2026 - 08h57Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Guarda Municipal Ibaté - Crédito: Maycon MaximinoGuarda Municipal Ibaté - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 43 anos foi gravemente ferido com um golpe de faca na noite deste domingo (1º), no bairro Comendador Nello Morganti, em Ibaté (SP), após um episódio de violência doméstica dentro de uma residência. O autor do golpe foi um adolescente de 16 anos, enteado da vítima, que teria agido para defender a mãe, de 32 anos, que estava sendo agredida.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de São Carlos, a Guarda Municipal foi acionada por volta das 20h para atender a uma ocorrência na Rua José Graciano. No local, os agentes encontraram o homem ferido na região do abdômen. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Ibaté, em estado grave, com risco de morte, sendo necessária a transferência para a Santa Casa de São Carlos. Conforme relato médico, o quadro clínico era extremamente delicado.

A companheira do homem relatou aos guardas que, após um churrasco realizado na residência, iniciou-se uma discussão motivada por acusações de traição. Mesmo negando as acusações, ela afirmou ter sido empurrada e agredida com um soco no rosto pelo companheiro.

Ainda segundo o registro policial, o filho da mulher chegou à residência no momento das agressões, presenciou a mãe caída no chão sendo atacada e interveio. O adolescente relatou que foi intimidado pelo padrasto e, em meio ao nervosismo, pegou um objeto — posteriormente identificado como uma faca — e desferiu um golpe contra o agressor.

Após o ocorrido, o adolescente fugiu de bicicleta, abandonando a faca no local, mas retornou posteriormente e se apresentou às autoridades, sendo conduzido ao plantão policial.

A perícia técnica foi acionada e a faca utilizada no fato foi apreendida. A autoridade policial entendeu que o adolescente agiu em legítima defesa de terceiro, considerando que sua mãe era vítima de violência doméstica no momento da intervenção. Diante disso, o menor foi liberado e entregue à guarda de uma tia, mediante termo de compromisso.

O boletim também aponta que a mulher já havia registrado ocorrência anterior e solicitado medida protetiva contra o companheiro, mas o relacionamento foi retomado após promessas de mudança. Ela informou que não deseja representar criminalmente contra o agressor e afirmou que o companheiro deixaria a residência nos próximos dias.

O caso será encaminhado à Delegacia de Polícia de Ibaté e à Vara da Infância e Juventude para as providências legais cabíveis.

Leia Também

Suspeito de tentativa de furto é detido pelo TOR na SP-215
Segurança08h49 - 02 Fev 2026

Suspeito de tentativa de furto é detido pelo TOR na SP-215

Procurado por estupro liga para a Polícia e se entrega
São Carlos 08h45 - 02 Fev 2026

Procurado por estupro liga para a Polícia e se entrega

Homem é vítima de roubo e agressão na rua Antonio Blanco
Segurança08h32 - 02 Fev 2026

Homem é vítima de roubo e agressão na rua Antonio Blanco

Motociclista fica ferido após colisão traseira no Santa Felícia
Segurança07h59 - 02 Fev 2026

Motociclista fica ferido após colisão traseira no Santa Felícia

Acidente com caminhão deixa três feridos na SP-318
São Carlos 06h27 - 02 Fev 2026

Acidente com caminhão deixa três feridos na SP-318

Últimas Notícias