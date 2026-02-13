Jovem que que tentou matar namorada a tiros no Santa Angelina é condenado a 16 anos de prisão

Momento em que vítima era socorrida pelo Samu - Crédito: arquivo

Um jovem de 18 anos foi condenado a 16 anos de prisão nesta quinta-feira (12) pelo crime de tentativa de feminicídio contra a namorada, cometido defronte a uma adega no bairro Santa Angelina, em São Carlos. A sentença foi definida pelo tribunal do júri no Fórum Criminal da cidade.

Ele também recebeu pena adicional de 3 anos por porte ilegal de arma de fogo e permanece preso em um presídio da região.

O crime ocorreu na noite do dia 9 de maio de 2025, quando a vítima, uma adolescente de 15 anos, foi atingida por disparos enquanto estava próxima à adega no Santa Angelina. Segundo as investigações, o acusado passou de motocicleta pelo local e efetuou três tiros, sendo que um deles atingiu a jovem de raspão e os outros dois causaram ferimentos mais graves.

A vítima recebeu atendimento imediato da equipe de motolância do Samu e foi encaminhada por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) à Santa Casa, onde sobreviveu.

Dias após o crime, o acusado foi localizado e preso na Rua Domingos Diegues, no bairro Santa Felícia, por policiais da Força Tática. Durante a abordagem, ele tentou fugir para o interior de uma residência, mas foi detido. Na ocorrência, os policiais apreenderam um revólver calibre .32 com numeração suprimida e duas munições picotadas, arma que teria sido utilizada no crime.

O julgamento pelo tribunal do júri considerou o agravante de que a vítima tinha menos de 18 anos, resultando na condenação de 16 anos de prisão pelo crime de tentativa de feminicídio.

