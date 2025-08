Identificadas as vítimas dos dois acidentes fatais na rodovia Washington Luís, em São Carlos

Caminhão ficou destruído após colisão - Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Civil identificou as vítimas dos dois graves acidentes registrados na madrugada desta sexta-feira (1º), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. As colisões aconteceram nos quilômetros 226 e 227+700 e resultaram em duas mortes, além de feridos.

Acidente no km 227+700 – morte de caminhoneiro

O caminhoneiro Evandro Rodrigues da Costa, de 43 anos, natural de São José do Rio Preto, morreu após colidir com seu caminhão na traseira de outro veículo de carga, conduzido por um homem de 60 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista relatou que viu o caminhão de Evandro se aproximando em alta velocidade e chegou a acionar o pisca-alerta para alertá-lo. Apesar disso, Evandro não conseguiu frear a tempo, resultando na colisão.

Evandro ficou preso nas ferragens, e equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam por cerca de quatro horas para tentar o resgate, sem sucesso. A morte foi constatada no local. O motorista do outro caminhão, por sua vez, não sofreu ferimentos e teve resultado negativo no teste do bafômetro.

Acidente no km 226 – passageiro morre em colisão com caminhão

No quilômetro 226 da mesma rodovia, um Fiat Palio colidiu na traseira de um caminhão Volvo/FH540. O impacto matou o passageiro dianteiro do veículo, Lucas Gonçalves de Farias, de 39 anos.

O condutor do carro, de 29 anos, sofreu ferimentos leves e se recusou a fazer o teste do bafômetro. No entanto, os policiais que atenderam a ocorrência afirmaram que ele não apresentava sinais de embriaguez.

Outras duas passageiras, que estavam no banco traseiro do Palio, ficaram em estado grave e foram encaminhadas à Santa Casa de São Carlos. O motorista do caminhão,de 37 anos, não se feriu.

Segundo o motorista do carro, o trânsito parou de forma repentina e não houve tempo hábil para frear. A colisão aconteceu em um ponto onde já havia sinalização anterior de um acidente ocorrido minutos antes.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia nos dois locais. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos. Os dois casos foram registrados como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

