Homem perde a vida em acidente na Washington Luís, em São Carlos

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na madrugada desta sexta-feira, 1º de agosto, um grave acidente com vítima fatal foi registrado na rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 226, próximo à empresa de drones Xmobots, em São Carlos.

Segundo informações apuradas, o condutor de um Fiat Palio, juntamente com outros três ocupantes — todos moradores de São Carlos — retornava de Rio Claro com destino a São Carlos. No trajeto, devido a um acidente anterior ocorrido no km 227, formou-se um congestionamento, e um caminhão bitrem carregado estava parado na pista.

O motorista do Fiat Palio não percebeu o caminhão imobilizado e acabou colidindo violentamente contra a traseira do veículo de carga. No interior do carro estavam quatro pessoas. O passageiro que ocupava o banco dianteiro não resistiu ao impacto e morreu no local.

Os outros três ocupantes — o motorista e dois passageiros que estavam no banco traseiro — ficaram gravemente feridos e foram socorridos pela equipe da concessionária Eixo-SP, responsável pela rodovia, sendo encaminhados à Santa Casa de São Carlos. Equipes do Corpo de Bombeiros também prestaram atendimento no local.

