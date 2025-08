Grave acidente deixa caminhoneiro morto na Washington Luís, em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na madrugada desta sexta-feira (1º), por volta da 1h, um grave acidente foi registrado na Rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido capital–interior, no km 227, nas proximidades do Tenda Atacado, em São Carlos.

Um caminhão baú, carregado com produtos do Mercado Livre, colidiu violentamente na traseira de um bitrem carregado com lenha. O trecho é de subida, o que fez com que o bitrem, bastante pesado, trafegasse lentamente.

Com o impacto, a cabine do caminhão baú ficou completamente destruída. O motorista, que estava sozinho, ficou preso entre as ferragens e parte da carga. Durante o resgate, foi possível perceber o desespero da vítima dentro da cabine. As equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária EcoNoroeste trabalharam por mais de quatro horas utilizando equipamentos hidráulicos e ferramentas especiais para tentar salvá-lo.

Infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos e ao tempo em que permaneceu preso, o homem não resistiu e morreu ainda no local, antes de ser encaminhado ao hospital.

A ocorrência causou interdição parcial da rodovia durante o atendimento.

