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segunda, 13 de abril de 2026
Segurança

PM apreende drogas e dinheiro após abordagem a suspeitos na Vila Brasília

13 Abr 2026 - 06h51Por Da redação
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PM apreende drogas e dinheiro após abordagem a suspeitos na Vila Brasília -

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes e dinheiro na tarde deste domingo (12), por volta das 12h50, na Rua Genésio de Arruda, Vila Brasília. Dois suspeitos foram detidos após tentativa de fuga durante patrulhamento de rotina.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes realizavam patrulhamento quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram abordados com o apoio de outra equipe policial.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram uma quantia significativa em dinheiro e uma porção de maconha com um dos abordados. Em seguida, ao averiguarem o local onde os suspeitos estavam, foi encontrada uma bolsa contendo diversos entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 138 pinos de cocaína, 68 pedras de crack, uma porção de maconha e R$ 2.196,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial de plantão tomou ciência da ocorrência. Ambos permaneceram detidos e foram encaminhados ao centro de triagem, ficando à disposição da Justiça.

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