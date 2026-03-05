DIG de SÃ£o Carlos prende suspeito de estuprar e assaltar mulher na regiÃ£o do 29

CrÃ©dito: Foto: Maycon Maximino/SÃ£o Carlos Agora

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Carlos prendeu na manhã desta quinta-feira (5), um homem de 36 anos suspeito de praticar um roubo seguido de estupro contra uma mulher de 51 anos, em janeiro deste ano na região da represa do 29. O suspeito foi localizado internado em uma clínica de reabilitação, em Nazaré Paulista.

De acordo com o delegado João Fernando Baptista, responsável pelas investigações, a identificação do suspeito foi resultado de semanas de trabalho investigativo da equipe da DIG, que reuniu diversas provas até chegar ao autor do crime. O caso teve início logo após o registro da ocorrência, inicialmente feito na Delegacia de Descalvado, onde a vítima foi abandonada após o ataque.

“Assim que analisamos a oitiva da vítima, já conseguimos traçar o perfil do suspeito. Desde o início sabíamos que se tratava de um indivíduo entre 30 e 40 anos, provavelmente usuário de drogas, que possivelmente não possuía antecedentes por crimes violentos”, explicou o delegado.

As investigações também apontavam que o suspeito poderia ser pai ou padrasto de criança, informação que ajudou os investigadores a restringir as linhas de apuração. A partir desse perfil, os policiais civis passaram a realizar diversas diligências tanto na região urbana quanto em áreas rurais, por onde o criminoso teria passado após o crime.

Durante esse trabalho, um dos investigadores conseguiu localizar um possível local de trabalho do suspeito, o que levou à identificação de um homem que correspondia exatamente às características traçadas pela equipe policial. Em posse das informações, a DIG solicitou à Justiça a prisão temporária dele.

Os policiais civis descobriram ao realizarem as diligências, que ele estava internado em uma clínica de reabilitação em Nazaré Paulista. De posse do mandado judicial, a equipe da DIG foram até a cidade e efetuaram a prisão do homem, que foi conduzido para São Carlos.

“Na manhã de hoje, fomos até Nazaré Paulista e realizamos a prisão desse indivíduo. Ele foi trazido para a DIG e posteriormente encaminhado para a cadeia pública, onde permanecerá à disposição da Justiça”, afirmou o delegado.

Ainda segundo Baptista, diversas provas foram reunidas durante as investigações, indicando a participação do suspeito no crime: “Durante esses dias conseguimos angariar diversas provas que indicam que ele é o autor desse brutal crime”, destacou.

A DIG também informou que deverá solicitar a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, para garantir que o investigado permaneça preso durante o andamento do processo.

O CRIME

O crime ocorreu na manhã de 23 de janeiro, no bairro Vila Celina, em São Carlos.

A vítima, uma mulher de 51 anos, chegava para entrar em uma academia quando foi surpreendida por um homem encapuzado, armado com uma faca de cabo branco.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher já estava dentro do veículo, com os vidros fechados, e tentou se proteger trancando as portas. No entanto, uma das portas traseiras estava destrancada, o que permitiu que o criminoso entrasse no carro.

Sob ameaça, o suspeito obrigou a vítima a dirigir até uma área próxima à Represa do 29, onde teria cometido o estupro. Após o ataque, o criminoso abandonou a mulher em um canavial próximo à Usina Ipiranga, em Descalvado, e fugiu levando o veículo.

Dias depois, a Guarda Municipal de São Carlos localizou o carro abandonado em uma área de mata, também na região da Represa do 29, após denúncia recebida pelo telefone 153. O veículo foi periciado por equipes da Polícia Civil, da DEIC de Ribeirão Preto e da Polícia Científica, que coletaram vestígios e materiais genéticos que ajudaram a avançar nas investigações.

Com a prisão do suspeito, a Polícia Civil agora trabalha na conclusão do inquérito policial, que será encaminhado à Justiça nos próximos dias.

