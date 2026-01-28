Veículo usado em roubo com violência sexual é localizado pela Guarda Municipal

O crime ocorreu na sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026, por volta das 11h, na Rua Rotary Clube, no bairro Vila Celina. A vítima, uma mulher de 51 anos, chegava para entrar em uma academia quando foi abordada por um indivíduo encapuzado, armado com uma faca de cabo branco.



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava dentro do veículo, com os vidros fechados, e tentou se proteger trancando as portas. No entanto, uma das portas traseiras estava destrancada, o que permitiu que o criminoso entrasse no automóvel. Sob ameaça, o autor obrigou a vítima a conduzir o carro em direção à rodovia, seguindo posteriormente para a região da Represa do 29, onde cometeu o crime.

Após os fatos, o criminoso abandonou a vítima em um canavial próximo à Usina Ipiranga, na cidade de Descalvado, e fugiu levando o veículo. A mulher conseguiu pedir ajuda e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Descalvado como roubo e estupro.



Na tarde desta quarta-feira (28), a Guarda Municipal de São Carlos recebeu uma denúncia pelo telefone 153, informando que um veículo Renault Duster estaria em estado de abandono no meio da mata, na região da Represa do 29. A equipe se deslocou até o local e confirmou que se tratava do automóvel utilizado no crime.



Diante da gravidade da ocorrência, a Guarda Municipal de São Carlos acionou a Polícia Civil, que solicitou apoio da DEIC de Ribeirão Preto e da Perícia de São Carlos. As equipes realizaram os trabalhos técnicos, com coleta de vestígios e possíveis impressões digitais, além de materiais para exames periciais e de DNA.



Após a conclusão dos procedimentos, o veículo foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi apresentado à autoridade policial e apreendido. As investigações seguem em andamento para identificar e localizar o autor do crime.

