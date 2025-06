Após trabalho da DIG, casal suspeito de dois latrocínios em São Carlos é preso em Botucatu

Compartilhar no facebook

Casal que foi preso após trabalho da DIG

Na manhã desta sexta-feira (6), a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos prendeu um casal suspeito de envolvimento em dois possíveis latrocínios ocorridos na zona sul da cidade. As vítimas eram homens que viviam sozinhos e costumavam frequentar bares nos bairros Cidade Aracy II e Antenor Garcia, onde comentavam com amigos que guardavam dinheiro em casa.

De acordo com o delegado João Fernando Baptista, da DIG/São Carlos, essas conversas teriam despertado o interesse de M.A.S., 38 anos, ex-presidiário conhecido como "Paraná", que cumpriu pena por roubo na penitenciária de Bauru. Após deixar o presídio, ele passou a viver com S.M.A.C.N.O., de 21 anos, natural de Botucatu.

Os crimes

Na madrugada de 22 de abril, o lavrador Aparecido Bueno, de 50 anos, conhecido como "Cido", foi morto a pauladas enquanto dormia na chácara onde morava, na Estrada Cônego Washington José Pera, região do Jardim Zavaglia. Três dias depois, em 25 de abril, por volta das 8h20, a DIG foi acionada em um conjunto de quitinetes na rua Izak Fálgen, 511. No local, encontraram o corpo de Alexandre Felipe de Oliveira, de 50 anos, o “Felipe”, morto com golpes de faca.

Durante a investigação, os policiais civis identificaram vestígios de sangue levando até a quitinete onde morava o casal suspeito, que havia deixado o local com a porta apenas encostada. No interior da residência, foram encontradas roupas manchadas com o sangue de Cido e a faca supostamente usada no assassinato de Felipe.

Testemunhas relataram que ambas as vítimas comentavam que guardavam dinheiro em casa. A polícia acredita que esses comentários chegaram aos ouvidos de M.A.S., que teria cometido os crimes com a participação de S.M.A.C.N.O.

Mandado de prisão e capturas

Com base nas provas colhidas, a Justiça de São Carlos expediu mandados de prisão temporária por 30 dias no final de abril. Desde então, a DIG monitorava possíveis movimentações do casal, especialmente em direção à cidade de Botucatu, onde moram familiares de S.M.A.C.N.O.

Na sexta-feira, a DIG de Botucatu, em cooperação com a Guarda Civil Municipal (GCM) local e com informações repassadas pela DIG de São Carlos, identificou M.A.S. durante patrulhamento na região da Vila Santana. Ao ser abordado, ele tentou ocultar sua identidade e negar seu histórico criminal. Mesmo assim, os guardas civis o conduziram até a sede da DIG de Botucatu, onde foi confirmada sua identidade e sua ligação com os crimes.

Pouco depois, com mais informações da DIG de São Carlos, os policiais localizaram S.M.A.C.N.O. na região do bairro Cecap, também em Botucatu. Ela foi presa e levada à delegacia.

Ambos passaram por exame de corpo de delito e foram encaminhados a centros de triagem masculino e feminino, onde permanecem à disposição da Justiça.

Próximos passos

Neste sábado (7), o casal deve passar por audiência de custódia. A expectativa é de que a prisão temporária seja convertida em preventiva, diante da gravidade dos fatos. A DIG de São Carlos já comunicou o Ministério Público Estadual (MPE) e o Poder Judiciário para providenciar a transferência dos suspeitos à cidade, onde serão formalmente interrogados sobre os dois homicídios, que podem ser classificados como latrocínio – roubo seguido de morte.

