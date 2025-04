Polícia identifica vítima de homicídio no Antenor Garcia

Compartilhar no facebook

Movimentação no local - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 55 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (25) com um ferimento no pescoço provocado por faca, no bairro Antenor Garcia. A vítima foi identificada como Alexandre Felipe de Oliveira, que morava sozinho em uma kitnet na Rua Isak Falgen.

Alexandre era conhecido na vizinhança como um homem honesto e trabalhador. Nas redes sociais, a notícia causou comoção. “Muito triste seu Felipe... Um senhor honesto, trabalhador”, lamentou uma internauta.

Segundo informações, o corpo foi localizado por vizinhos caído em um corredor da residência. Equipes de socorro foram acionadas imediatamente, mas, ao chegarem ao local, apenas puderam constatar o óbito.

O delegado Edmundo Ferreira Gomes e sua equipe também estiveram no local colhendo as primeiras informações que possam contribuir para a investigação.

Até o momento, não há informações sobre o autor do crime, e a Polícia Civil já iniciou diligências para apurar as circunstâncias, a motivação e a autoria do homicídio.

O caso segue sob investigação.

