Homem assassinado na região do Zavaglia era lavrador; veja o que diz o BO

Aparecido Bueno, de 50 anos, encontrado sem vida e com ferimentos na cabeça em sua casa no Jardim Zavaglia era lavrador. Esse foi o quarto homicídio registrado em São Carlos neste ano.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais militares, durante patrulhamento regular, foram acionados para comparecer a uma residência localizada na Estrada Washington José Pera, onde havia a informação de um possível encontro de cadáver.

No local, os policiais foram recebidos pelaex-companheira da vítima, Aparecido Bueno. Segundo a mulher , por volta das 5h da manhã, o patrão de Aparecido teria ido até a residência da vítima, o chamou e, ao não obter resposta, procurou a mulher para relatar o ocorrido. Por volta das 7h, ela foi até o local, também chamou Aparecido, e, sem resposta, pulou o muro da residência. A porta da frente estava entreaberta, e ao entrar, encontrou Aparecido deitado em sua cama, já sem vida, com uma lesão visível no lado esquerdo do rosto.

Em desespero, ela começou a gritar por ajuda, momento em que uma mulher que trabalha em um projeto assistencial na chácara defronte ao local, ouviu os gritos e foi até a residência.

A perícia foi acionada e compareceu ao local Também estiveram presentes o delegado plantonista Dr. Caio Iberê Galvão Gobato. Posteriormente, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) foi acionada e assumiu o caso.

Após as formalidades legais, o corpo de Aparecido Bueno foi recolhido pela funerária Vida, e foi expedida a requisição para exame necroscópico.

O caso segue sob investigação. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime.

O corpo de Aparecido será sepultado nesta quarta-feira no cemitério municipal de Pardinho, na região de Botucatu.

