Trabalhador que morreu apÃ³s acidente em galpÃ£o serÃ¡ enterrado nesta sexta-feira

Gilson Cardoso de Souza, tinha 29 anos. - CrÃ©dito: arquivo pessoal

O corpo do trabalhador Gilson Cardoso de Souza, de 29 anos, que morreu após sofrer um acidente em um galpão de empresa em São Carlos, será sepultado nesta sexta-feira no Cemitério Municipal de Américo Brasiliense. A morte do jovem gerou grande comoção entre familiares, amigos e conhecidos nas redes sociais.

A esposa dele, Juliana Santos, publicou uma mensagem de despedida. “Você será sempre meu eterno amor”, escreveu.

Amigos e familiares também prestaram homenagens. Um deles publicou: “Descanse em paz, meu parceiro. Vai com Deus.” Já uma prima destacou a personalidade do jovem: “Você vai fazer muita falta, não só para a família, mas também para os amigos. Era uma pessoa sempre sorrindo e brincando.”

O acidente

O acidente ocorreu em um galpão de empresa localizado na Avenida Airton Salvador Leopoldino Júnior, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão da Polícia Civil, a vítima estava no local acompanhada de um familiar para realizar um orçamento de reforma. Em determinado momento, o trabalhador subiu por uma escada apoiada na parede para acessar uma janela, a cerca de quatro metros de altura.

Enquanto o familiar fazia anotações de costas para ele, ouviu um forte barulho e, ao se virar, encontrou o homem caído no chão ao lado da escada. Segundo o relato, ele não chegou a ver o momento da queda.

Funcionários da empresa acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que socorreu a vítima e a encaminhou para a Santa Casa de São Carlos.

Conforme o relatório médico, o trabalhador deu entrada na unidade hospitalar com sangramento intenso na região da cabeça, otorragia e diversos ferimentos pelo corpo, mas não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do acidente.

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