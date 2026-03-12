Morre trabalhador de 29 anos que sofreu queda de escada em SÃ£o Carlos

Um homem de 29 anos morreu após sofrer uma queda de escada na tarde de quarta-feira (11), em um galpão de empresa localizado na Avenida Airton Salvador Leopoldino Júnior, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão da Polícia Civil, a vítima estava no local junto com um familiar para realizar um orçamento de reforma quando o acidente aconteceu. Em determinado momento, o homem subiu por uma escada apoiada na parede para acessar uma janela, localizada a cerca de quatro metros de altura.

Enquanto o familiar fazia anotações de costas para ele, ouviu um barulho forte e, ao se virar, encontrou o homem caído no chão ao lado da escada. O declarante afirmou que não viu o momento da queda.

Funcionários da empresa acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que socorreu a vítima e a encaminhou para a Santa Casa de São Carlos. Segundo o relatório médico, o homem deu entrada no hospital com sangramento intenso na região da cabeça, otorragia e diversos ferimentos pelo corpo.

Apesar das tentativas de reanimação e desfibrilação realizadas pela equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo após dar entrada na unidade hospitalar.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. A ocorrência deverá ser apurada pela Polícia Civil.

Leia TambÃ©m