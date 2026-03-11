Trabalhador sofre queda de escada e Ã© socorrido em estado grave na regiÃ£o do CDHU

Na tarde desta quarta-feira (11), um grave acidente de trabalho foi registrado na Av. Ayrton Salvador Leopoldino Júnior, na estrada de terra que liga o bairro CDHU à Fundação Casa.



De acordo com as informações apuradas, um trabalhador realizava atividades utilizando uma escada quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, acabou sofrendo uma queda, atingindo o solo com força.



Com o impacto, a vítima sofreu um TCE (Traumatismo Cranioencefálico) considerado grave. Inicialmente, o trabalhador recebeu atendimento de uma Unidade Básica do SAMU, que prestou os primeiros socorros no local.



Devido à gravidade do quadro, a Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU também foi acionada. A equipe médica realizou a entubação da vítima ainda no local para estabilizar seu estado clínico.



Após os procedimentos de emergência, o trabalhador foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de São Carlos, onde deu entrada entubado e permaneceu sob cuidados médicos.

