Vacinação contra dengue tem público ampliado a partir desta terça-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, anunciou que, a partir desta terça-feira (5), haverá ampliação do público-alvo da vacinação contra a dengue no município.

Além dos profissionais da Atenção Primária à Saúde da rede municipal, a imunização passa a contemplar também trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos públicos e privados, bem como a população geral com 59 anos.

De acordo com o Governo do Estado de São Paulo, a ampliação ocorre em razão da baixa adesão à vacinação com a vacina Butantan-DV entre os profissionais da Atenção Primária, aliada ao quantitativo disponível em estoque nas instâncias da Rede de Frio, o que tem impactado a capacidade de armazenamento.

A vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, chamada Butantan-DV, é considerada um avanço importante nas estratégias de prevenção da doença no Brasil. De dose única, o imunizante tem potencial para ampliar a proteção da população, especialmente em períodos de maior transmissão.

Trata-se da primeira vacina de dose única aprovada contra a dengue no mundo, sendo tetravalente — ou seja, capaz de proteger contra os quatro sorotipos do vírus. Estudos apontam eficácia de quase 75% contra casos gerais da doença, mais de 90% contra formas graves e 100% contra hospitalizações.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, reforça que a Butantan-DV não deve ser administrada simultaneamente com outras vacinas do calendário nacional. O intervalo recomendado é de 24 horas para vacinas inativadas e de 30 dias para vacinas atenuadas. Após infecção por dengue, é necessário aguardar seis meses para se vacinar. Já em casos de febre amarela, zika ou chikungunya, o intervalo mínimo é de 30 dias.

Contraindicações

A vacina não é indicada para alguns grupos, como:

menores de 12 anos e pessoas com 60 anos ou mais;

indivíduos com histórico de anafilaxia ou hipersensibilidade a componentes da vacina;

pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aquelas em tratamento imunossupressor recente;

pessoas com HIV com comprometimento imunológico;

gestantes e mulheres que estejam amamentando crianças com até seis meses.

Vacinação de adolescentes

Para adolescentes entre 10 e 14 anos, a vacinação continua sendo realizada com o imunizante QDenga, em esquema de duas doses.

Locais e horários

A vacinação contra a dengue está disponível em todas as unidades de saúde do município, exceto nas unidades do Cruzeiro do Sul (USF e UBS), que estão em reforma. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.

Leia Também