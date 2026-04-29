Apenas 23% do público-alvo se imunizou contra gripe em São Carlos

A campanha de vacinação contra a gripe em São Carlos, iniciada em 28 de março, já aplicou 21.306 doses até o momento. Apesar do esforço da Secretaria Municipal de Saúde, a adesão entre os grupos prioritários ainda é considerada baixa: apenas 23,19% da população-alvo foi imunizada.

Entre os públicos mais vulneráveis, os índices acendem um alerta. Das 15.610 crianças de 6 meses a menores de 6 anos, somente 1.413 receberam a vacina, o que representa uma cobertura de 9,05%. Entre as gestantes, foram aplicadas 446 doses, alcançando 24,78%. Já entre os idosos — que compõem a maior parcela do público-alvo — foram registradas 13.547 doses, correspondendo a 27,64% de cobertura.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, destaca os riscos da baixa procura pela imunização. “A gripe não é uma doença simples. Ela pode evoluir para complicações graves, especialmente em idosos, crianças e gestantes. A vacina é segura e gratuita, e é fundamental que a população aproveite essa oportunidade de proteção”, afirma.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, reforça a meta da campanha. “Nosso objetivo é vacinar 90% dos grupos prioritários até o fim da campanha. A imunização é a melhor forma de evitar internações e mortes causadas pelo vírus influenza. Pedimos que todos procurem as unidades de saúde e façam a sua parte”, ressalta.

A campanha segue até o dia 30 de maio em todas as unidades de saúde do município, com exceção da USF e da UBS Cruzeiro do Sul, que passam por reformas. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.

A vacina oferecida protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e B, podendo ser administrada junto a outras vacinas do Calendário Nacional. As autoridades de saúde reforçam que o imunizante não causa gripe, pois é produzido com vírus inativados.

Com a chegada do outono e a proximidade do inverno, a vacinação se torna ainda mais importante como medida preventiva, contribuindo para reduzir complicações, internações e a sobrecarga nos serviços de saúde.

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