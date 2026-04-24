Boletim aponta queda de 97% nos casos de dengue em 2026 e cenário sob controle

Dengue: várias ações podem ajudar no combate ao mosquito, mas nada é mais eficaz que eliminar os criadouros - Crédito: agência Brasil

O novo Boletim de Arboviroses divulgado nesta quinta-feira (23) pela Vigilância em Saúde de São Carlos indica um cenário controlado em relação à Dengue nas primeiras quinze semanas do ano.

De acordo com os dados, em 2026 foram registrados até o momento 294 casos confirmados da doença. Outros três ainda aguardam resultado de exame, enquanto 61 já foram descartados nesta semana. Não há registro de óbitos.

Em relação às demais arboviroses, foram contabilizadas 29 notificações de Chikungunya, todas descartadas. Para Zika, permanecem 20 notificações, também descartadas. Já a Febre Amarela não teve registros de notificações no período.

Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde, os números mostram uma queda expressiva em comparação aos anos anteriores. Em 2025, no mesmo intervalo, foram registrados 10.786 casos positivos de dengue, contra 294 em 2026 — uma redução de 97%.

O total de notificações também apresentou diminuição significativa: foram 15.138 registros em 2025, contra 2.096 neste ano, representando uma queda de 86%.

A Vigilância destaca que, apesar do cenário considerado sob controle, a população deve manter os cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor, eliminando possíveis criadouros e colaborando com as ações de prevenção.

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