FESC e Unimed São Carlos promovem ação gratuita pelo Dia Mundial da Saúde

A Fundação Educacional São Carlos (FESC), em parceria com a Unimed São Carlos, realiza nesta sexta-feira, 24 de abril, uma ação especial em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. O evento acontece das 14h às 19h, no Campus 1 da FESC, localizado na Vila Nery, na Rua São Sebastião, 2.828, e é gratuito e aberto à comunidade.

A iniciativa tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis e ampliar o acesso a serviços básicos de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Durante a programação, os participantes poderão realizar aferição de pressão arterial, medição de glicemia, exame de bioimpedância, além de receber orientações com profissionais qualificados em atividades de educação em saúde.

Com o lema “Mude o Hábito”, a ação reforça a importância de pequenas mudanças no cotidiano para promover o bem-estar físico e mental. A proposta também busca aproximar os serviços de saúde da comunidade, fortalecendo o compromisso das instituições com a prevenção e o cuidado integral.

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