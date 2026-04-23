(16) 99963-6036
quinta, 23 de abril de 2026
Saúde

FESC e Unimed São Carlos promovem ação gratuita pelo Dia Mundial da Saúde

23 Abr 2026 - 16h53Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
FESC e Unimed São Carlos promovem ação gratuita pelo Dia Mundial da Saúde -

A Fundação Educacional São Carlos (FESC), em parceria com a Unimed São Carlos, realiza nesta sexta-feira, 24 de abril, uma ação especial em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. O evento acontece das 14h às 19h, no Campus 1 da FESC, localizado na Vila Nery, na Rua São Sebastião, 2.828, e é gratuito e aberto à comunidade.

A iniciativa tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis e ampliar o acesso a serviços básicos de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Durante a programação, os participantes poderão realizar aferição de pressão arterial, medição de glicemia, exame de bioimpedância, além de receber orientações com profissionais qualificados em atividades de educação em saúde.

Com o lema “Mude o Hábito”, a ação reforça a importância de pequenas mudanças no cotidiano para promover o bem-estar físico e mental. A proposta também busca aproximar os serviços de saúde da comunidade, fortalecendo o compromisso das instituições com a prevenção e o cuidado integral.

Leia Também

UFSCar recruta voluntários para estudo gratuito sobre obesidade e sobrepeso
Saúde16h00 - 23 Abr 2026

UFSCar recruta voluntários para estudo gratuito sobre obesidade e sobrepeso

Cardiologista da Santa Casa defende proibição de vapes para proteger saúde pública
Cigarro eletrônico 07h26 - 19 Abr 2026

Cardiologista da Santa Casa defende proibição de vapes para proteger saúde pública

Lipedema requer diagnóstico correto e cuidados para controle dos sintomas
Saúde21h10 - 18 Abr 2026

Lipedema requer diagnóstico correto e cuidados para controle dos sintomas

Picada de escorpião: vítimas devem ser levadas imediatamente à Santa Casa
Alerta17h10 - 18 Abr 2026

Picada de escorpião: vítimas devem ser levadas imediatamente à Santa Casa

Nova técnica no SUS acelera cicatrização do pé diabético e melhora recuperação ocular
Saúde16h40 - 16 Abr 2026

Nova técnica no SUS acelera cicatrização do pé diabético e melhora recuperação ocular

Últimas Notícias