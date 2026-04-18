Picada de escorpião: vítimas devem ser levadas imediatamente à Santa Casa

O aumento dos acidentes envolvendo escorpiões em São Carlos tem mobilizado autoridades de saúde, que intensificaram as orientações à população sobre prevenção e, principalmente, sobre a importância do atendimento imediato para evitar complicações graves e até mortes — sobretudo entre crianças.

A médica Nayara Veloni, coordenadora da UPA Vila Prado, destaca que, em casos de picada, o encaminhamento deve ser feito diretamente à Santa Casa de São Carlos, unidade que dispõe do soro antiescorpiônico. “Crianças, adolescentes e adultos devem ser levados diretamente à Santa Casa, que é o hospital de referência que possui o soro disponível”, explicou.

Segundo ela, o risco é maior entre crianças devido ao menor peso corporal. “O veneno se espalha mais rápido no organismo da criança, podendo atingir órgãos vitais em pouco tempo. Por isso, o atendimento imediato é fundamental”, alertou. A médica também lembrou que o hospital é referência para outros acidentes com animais peçonhentos, como cobras e aranhas.

Para os adultos, o atendimento envolve triagem médica e avaliação dos sintomas. A aplicação do soro, quando necessária, também é realizada exclusivamente na Santa Casa.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, reforçou a necessidade de agilidade. “Pessoas picadas por escorpiões ou outros animais peçonhentos devem ser levadas direto à Santa Casa, sem necessidade de passar antes por uma UPA. Quanto antes começar o tratamento, maiores são as chances de sucesso”, afirmou. Ele ressaltou ainda que o município atua em conjunto com o hospital para reduzir riscos e evitar óbitos.

Além do atendimento, a prevenção é considerada essencial. A Secretaria de Saúde orienta a população a manter quintais limpos, evitar o acúmulo de entulhos, sacudir roupas e calçados antes de usá-los, vedar frestas em paredes e pisos e preservar predadores naturais dos escorpiões, como corujas, lagartos e sapos.

Em caso de picada, a recomendação é lavar o local com água e sabão. Práticas como torniquetes, cortes, perfurações ou aplicação de substâncias não são indicadas, pois podem agravar o quadro.

Nem todos os casos exigem o uso do soro, sendo o tratamento indicado principalmente em situações moderadas ou graves, após avaliação médica. Ainda assim, a ida rápida ao hospital é essencial para a definição da conduta adequada.

De acordo com a Santa Casa, somente neste ano já foram atendidas 13 pessoas com picadas confirmadas de escorpião em São Carlos, sendo quatro crianças.

A presença desses animais pode ser comunicada à Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias, localizada na Rua Conde do Pinhal, 2.161, ou pelo telefone (16) 3419-8203.

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