Anvisa libera vacina contra bronquiolite para população adulta

Vacina - Crédito: Foto: Rodrigo Nunes/MS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (13) a ampliação do uso da vacina Arexvy, desenvolvida pela GlaxoSmithKline (GSK), para adultos a partir dos 18 anos. O imunizante é indicado para a prevenção da Doença do Trato Respiratório Inferior (DTRI), causada pelo Vírus Sincicial Respiratório, principal responsável por infecções como a bronquiolite.

Registrada no Brasil em 2023, a Arexvy foi a primeira vacina aprovada no país para prevenir doenças associadas ao VSR. Inicialmente, sua aplicação era restrita a pessoas com 60 anos ou mais. Com a nova decisão, o público elegível é ampliado significativamente.

A vacina utiliza a tecnologia de proteína recombinante, que consiste na produção, em laboratório, de uma substância semelhante à presente na superfície do vírus. Essa estrutura estimula o organismo a produzir anticorpos, fortalecendo a resposta imunológica contra o agente infeccioso.

O VSR é um importante causador de infecções respiratórias ao longo da vida, podendo provocar quadros graves, especialmente em pessoas com comorbidades e idosos. A infecção está associada a maior risco de hospitalizações e complicações respiratórias.

Segundo a Anvisa, a ampliação da indicação foi baseada em estudos clínicos adicionais que avaliaram a resposta imunológica em adultos mais jovens. Os resultados demonstraram que a eficácia da vacina nessa faixa etária não é inferior à observada em pessoas com mais de 60 anos.

A resolução que oficializa a decisão, de número 1.441/2026, foi publicada no Diário Oficial da União.

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