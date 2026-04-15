COVID-19: março registra 34 casos e ano segue sem óbitos em 2026

Vacina contra a Covid - Crédito: © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Departamento de Vigilância em Saúde de São Carlos divulgou o boletim epidemiológico referente a março de 2026, apontando 313 notificações de COVID-19 no município, com 34 casos positivos confirmados no período. Até o momento, não há registro de óbitos neste ano.

Os dados mostram uma tendência de queda nos casos ao longo dos primeiros meses de 2026. Em janeiro, foram registrados 79 casos positivos, enquanto em fevereiro o número caiu para 47, chegando a 34 em março.

O cenário atual contrasta com os números de 2025, quando o município enfrentou períodos de maior incidência da doença. No ano passado, os meses com maior número de casos foram fevereiro, com 571 confirmações, e janeiro, com 494. Já os menores registros ocorreram entre abril e julho, com números que variaram entre 13 e 22 casos mensais.

Ao longo de 2025, foram contabilizados cinco óbitos relacionados à COVID-19 em São Carlos, todos envolvendo pacientes idosos e com comorbidades. As mortes ocorreram nos meses de janeiro, abril, outubro, novembro e dezembro.

Apesar da redução nos casos em 2026, a Vigilância em Saúde reforça a importância da manutenção dos cuidados básicos, como a higienização das mãos e a busca por atendimento em caso de sintomas, para evitar a propagação do vírus.

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