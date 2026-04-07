UFSCar recruta voluntários para pesquisa com avaliação e tratamento gratuitos para sequelas de AVC

O estudo será realizado no Departamento de Fisioterapia da universidade e conta com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Como funciona a avaliação

Os participantes passarão por dois encontros presenciais no DFisio (UFSCar), onde serão aplicados questionários e testes específicos. Também será utilizado um sensor nos braços para analisar os movimentos no cotidiano.

Como será o tratamento

O tratamento será feito de forma remota e supervisionada, utilizando celular, tablet ou computador. O paciente precisará comparecer presencialmente para realizar 1 avaliação de pré-tratamento imediato, 1 avaliação de pós-tratamento imediato e mais 2 avaliações de reavaliação (1 e 3 meses).

Quem pode participar

Podem se inscrever pessoas que:

Tenham mais de 18 anos

Tenham sofrido AVC há mais de seis meses

Consigam levantar uma toalha com o braço afetado

Consigam permanecer em pé por pelo menos dois minutos sem ajuda

Possuam acesso à internet em celular, tablet ou computador

Como participar

Os interessados podem obter mais informações e se inscrever pelo WhatsApp, entrando em contato: (24) 99295 5755

A pesquisa é coordenada pela professora doutora Natalia Duarte Pereira.

CAAE: 85828625.1.0000.5504 e CAAE: 92987325.7.0000.5504