Santa Casa busca voluntários para tratamento natural contra dor de garganta

A Unidade de Terapia Fotodinâmica da Santa Casa de São Carlos está recrutando voluntários para um estudo clínico voltado ao tratamento da dor de garganta, realizado em parceria com a empresa NAPID, a EMBRAPII e a USP, sob coordenação do professor Vanderlei Bagnato. Podem participar crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que estejam com dor no momento da avaliação.

O tratamento é realizado em sessão única, com duração média de cerca de 3 minutos em crianças, e não impede o uso de medicamentos já prescritos, podendo ser adotado de forma complementar ou isolada, conforme avaliação profissional.

A tecnologia utilizada é baseada na terapia fotodinâmica, que emprega um composto natural: a curcumina, principal substância ativa da cúrcuma (Curcuma longa), popularmente conhecida como açafrão-da-terra. Quando ativada por uma fonte de luz específica, a substância promove uma reação capaz de eliminar micro-organismos causadores da dor.

O chamado efeito fotodinâmico consiste em uma reação química que combina agente fotossensibilizante, oxigênio e luz, gerando substâncias que atuam na destruição seletiva de células infectadas, preservando os tecidos saudáveis.

A pesquisa é conduzida pela farmacêutica e pesquisadora Dra. Fernanda Mansano Carbinatto, com a participação da enfermeira Isabella Damha. Os atendimentos são realizados na Unidade de Terapia Fotodinâmica da instituição.

Segundo a Dra. Fernanda Mansano Carbinatto, o estudo busca ampliar as alternativas de tratamento com base científica e com segurança. “A terapia fotodinâmica é uma abordagem inovadora que utiliza um composto natural associado à luz para atuar diretamente nos micro-organismos causadores da dor de garganta. Nosso objetivo é oferecer uma opção eficaz, segura e bem tolerada, especialmente para o público infantil”, explica.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, destaca a importância da iniciativa. “O desenvolvimento dessa pesquisa reforça o compromisso da Santa Casa com o investimento contínuo em inovação e pesquisa, sempre voltado à melhoria da assistência prestada à população. Agradecemos o empenho dos profissionais envolvidos e a parceria com as instituições participantes, que tornam possível a realização de estudos que ampliam o acesso a novas alternativas de tratamento”, afirma.

A técnica é considerada segura e vem sendo utilizada pelo IFSC desde 2014. Durante o procedimento, pode haver leve formigamento na garganta e, em alguns casos, náusea. Se necessário, a aplicação pode ser pausada para garantir o conforto do paciente. Não podem participar adolescentes gestantes, pacientes oncológicos, pessoas com doenças orais crônicas ou com alergia a derivados do açafrão-da-terra. As vagas são limitadas, conforme o número necessário de participantes para a pesquisa clínica.

Serviço

Agendamento: (16) 3509-1351

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Local: Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 533 – Vila Pureza (prédio anexo ao hospital)

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