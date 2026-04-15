Campanha da gripe 2026 já registra mais de 13 mil doses aplicadas

A campanha de vacinação contra a influenza segue em andamento em São Carlos, mas os números iniciais indicam baixa adesão da população. Entre os dias 28 de março e 14 de abril, foram aplicadas 13.445 doses no município.

Desse total, 9.974 doses foram destinadas aos grupos prioritários, que somam uma população-alvo de 66.427 pessoas. Com isso, a cobertura vacinal chegou a apenas 15,01%, índice ainda distante da meta nacional de 90%. A campanha segue até o dia 30 de maio, quando a vacina será liberada para toda a população.

Entre os públicos prioritários, os idosos com mais de 60 anos apresentam a maior adesão, com 8.831 doses aplicadas e cobertura de 18,02%. Já entre as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, a procura tem sido bem menor: apenas 854 doses foram aplicadas, o que representa 5,47% do público-alvo. As gestantes também registram números modestos, com 289 doses e cobertura de 16,06%.

Mesmo com ações de mobilização, como o Dia D realizado em 28 de março e a disponibilização da vacina em diversas unidades de saúde e postos volantes, o município ainda enfrenta dificuldades para ampliar a cobertura. Em 2025, por exemplo, foram aplicadas 79.792 doses, alcançando 55,41% de cobertura entre os grupos prioritários.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, reforça a importância da imunização. Segundo ela, a vacina é fundamental para reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus influenza, principalmente entre os grupos mais vulneráveis. “Vacinar-se é um ato de cuidado individual e coletivo, que protege não só quem recebe a dose, mas toda a comunidade”, destacou.

A Secretaria Municipal de Saúde lembra ainda que, desde 2025, crianças, gestantes e idosos podem se vacinar durante todo o ano, e não apenas no período da campanha.

A vacinação está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) do município, com exceção da USF do Cruzeiro do Sul, que passa por reforma. O atendimento ocorre das 7h30 às 16h30.

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