UFSCar recruta voluntários para estudo gratuito sobre obesidade e sobrepeso

Obesidade - Crédito: Pixabay

O Laboratório de Fisioterapia Cardiovascular (LFCV) da Universidade Federal de São Carlos está recrutando voluntários para participar de uma pesquisa voltada ao tratamento do sobrepeso e da obesidade. O estudo é desenvolvido no Departamento de Fisioterapia e busca avaliar um novo protocolo para redução da gordura abdominal e melhora da composição corporal.

A participação é totalmente gratuita e inclui uma série de benefícios aos voluntários, como exames de sangue, avaliação completa da composição corporal e acompanhamento com cardiologista. Além disso, os participantes terão suporte nutricional durante três meses, acesso a um tratamento específico para redução da gordura abdominal e treinamento físico supervisionado em esteira.

Podem participar pessoas com idade entre 20 e 40 anos que estejam com sobrepeso ou obesidade, com Índice de Massa Corporal (IMC) entre 24,9 e 34,9 kg/m², e que não estejam em tratamento para emagrecimento atualmente ou nos últimos seis meses.

Por outro lado, não são elegíveis indivíduos que utilizam medicação para tireoide, possuem diagnóstico de diabetes, gestantes, mulheres em fase de amamentação e pessoas que não atendam a outros critérios avaliados pela equipe responsável.

Os interessados em participar ou obter mais informações podem entrar em contato com o pesquisador responsável, Luiz Rodrigo, pelo telefone (85) 98653-7734.

CAAE: 64624522.8.0000.5504

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