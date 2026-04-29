Casos de dengue despencam em comparação a 2025

Mosquito Dengue - Crédito: Freepik

O número de casos de dengue registrados em 2026 apresenta queda significativa em relação ao mesmo período de 2025. Até o momento, foram contabilizados 314 casos confirmados da doença neste ano. Além disso, um caso ainda aguarda resultado de exame e 43 foram descartados somente nesta semana. Nenhum óbito foi registrado até agora.

Os dados mostram uma redução expressiva quando comparados ao mesmo período do ano passado. Em 2025, haviam sido confirmados 12.135 casos de dengue nas primeiras 16 semanas do ano, enquanto em 2026 o total chegou a 314 casos, representando queda de 97%.

Em relação às notificações — que incluem casos positivos, em investigação e descartados — também houve diminuição relevante. Em 2025, foram registradas 17.028 notificações, contra 2.219 em 2026, indicando uma redução de 87%.

Outras arboviroses também seguem sob controle até o momento. Para Chikungunya, foram registradas 29 notificações, porém todas foram descartadas após análise. Já para Zika, permanecem 20 notificações, igualmente todas descartadas. Em relação à Febre Amarela, não houve registro de notificações neste ano.

Apesar da queda expressiva nos números, as autoridades de saúde reforçam a importância da manutenção das medidas de prevenção, como eliminar recipientes que possam acumular água e servir de criadouros para o mosquito transmissor.

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