(16) 99963-6036
quarta, 29 de abril de 2026
Saúde pública

Casos de dengue despencam em comparação a 2025

29 Abr 2026 - 07h55Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Mosquito Dengue - Crédito: FreepikMosquito Dengue - Crédito: Freepik

O número de casos de dengue registrados em 2026 apresenta queda significativa em relação ao mesmo período de 2025. Até o momento, foram contabilizados 314 casos confirmados da doença neste ano. Além disso, um caso ainda aguarda resultado de exame e 43 foram descartados somente nesta semana. Nenhum óbito foi registrado até agora.

Os dados mostram uma redução expressiva quando comparados ao mesmo período do ano passado. Em 2025, haviam sido confirmados 12.135 casos de dengue nas primeiras 16 semanas do ano, enquanto em 2026 o total chegou a 314 casos, representando queda de 97%.

Em relação às notificações — que incluem casos positivos, em investigação e descartados — também houve diminuição relevante. Em 2025, foram registradas 17.028 notificações, contra 2.219 em 2026, indicando uma redução de 87%.

Outras arboviroses também seguem sob controle até o momento. Para Chikungunya, foram registradas 29 notificações, porém todas foram descartadas após análise. Já para Zika, permanecem 20 notificações, igualmente todas descartadas. Em relação à Febre Amarela, não houve registro de notificações neste ano.

Apesar da queda expressiva nos números, as autoridades de saúde reforçam a importância da manutenção das medidas de prevenção, como eliminar recipientes que possam acumular água e servir de criadouros para o mosquito transmissor.

Leia Também

Pesquisa da UFSCar avalia aplicativo de análise do movimento de quadril e joelho de atletas
Saúde12h31 - 27 Abr 2026

Pesquisa da UFSCar avalia aplicativo de análise do movimento de quadril e joelho de atletas

INSS elimina perícia presencial para afastamentos de até 90 dias
Saúde15h20 - 26 Abr 2026

INSS elimina perícia presencial para afastamentos de até 90 dias

Vacina contra a gripe: por que se imunizar no início do outono
Saúde10h40 - 26 Abr 2026

Vacina contra a gripe: por que se imunizar no início do outono

Boletim aponta queda de 97% nos casos de dengue em 2026 e cenário sob controle
Saúde06h04 - 24 Abr 2026

Boletim aponta queda de 97% nos casos de dengue em 2026 e cenário sob controle

FESC e Unimed São Carlos promovem ação gratuita pelo Dia Mundial da Saúde
Saúde16h53 - 23 Abr 2026

FESC e Unimed São Carlos promovem ação gratuita pelo Dia Mundial da Saúde

Últimas Notícias