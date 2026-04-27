Pesquisa da UFSCar avalia aplicativo de análise do movimento de quadril e joelho de atletas (Pexels) -

Um projeto de pesquisa, realizado no Laboratório de Avaliação e Intervenção em Ortopedia e Traumatologia (LAIOT) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), tem por objetivo avaliar a confiabilidade teste-reteste do movimento do quadril e joelho durante a fase de aterrissagem, em atletas sadios, usando o aplicativo OpenCap. O estudo convida voluntários para avaliações gratuitas no LAIOT.

O projeto inclui duas Iniciações Científicas, das alunas Aline Gonçalves de Paula e Fernanda Woycick Santiago Pedro Bom, sob orientação de Fábio Viadanna Serrão, docente do Departamento de Fisioterapia (DFisio), e coorientação de Maria Julia Checo Melger, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da UFSCar.

De acordo com Melger, o aplicativo OpenCap foi criado com a finalidade de avaliar a biomecânica do movimento do corpo humano, como por exemplo os ângulos (cinmática) do quadril e do joelho durante a aterrissagem de saltos. "No entanto, precisamos de mais estudos para determinar se o seu uso na prática clínica e em pesquisa é viável. Por isso, estamos verificando se o aplicativo é capaz de fornecer medidas consistentes da mesma avaliação em dias diferentes, isto é, se ele é confiável", explica a coorientadora da pesquisa.

Os sistemas de análise tridimensional (3D) que usam marcadores em pontos específicos do corpo para a captura do movimento são considerados padrão-ouro para análise da biomecânica. No entanto, Melger aponta que, embora apresentem uma precisão elevada, esses sistemas possuem limitações quanto à aplicabilidade na prática clínica, como o elevado custo, necessidade de amplo espaço para a sua instalação, necessidade de um profissional especializado para utilização, além do elevado tempo gasto para análise e processamento dos dados. Nesse contexto, a captura do movimento por meio do aplicativo OpenCap surge como uma alternativa para a análise 3D do movimento do corpo humano. A pesquisadora relata que essa ferramenta permite a captura e análise do movimento por meio de vídeos gravados com smartphones, apresentando baixo custo, tempo reduzido para treinamento do examinador e menor tempo gasto na coleta, processamento e análise dos dados. "Assim, a avaliação da biomecânica do movimento por meio do OpenCap é uma ferramenta mais acessível para uso na prática clínica. No entanto, apesar de sua maior viabilidade para a prática clínica, é preciso investigar a confiabilidade desse instrumento na avaliação biomecânica", destaca Maria Julia Melger sobre a importância do projeto de pesquisa.

Para realizar o estudo estão convidadas pessoas, entre 16 e 35 anos, saudáveis e que pratiquem esportes com salto ou mudanças de direção, como vôlei, basquete, futsal, futebol, handball, dentre outros. Os participantes passarão por avaliações em dois dias distintos no LAIOT da UFSCar.

As pessoas interessadas podem preencher este formulário eletrônico (https://forms.gle/S4hwXR56ohtQSG9CA). Dúvidas podem ser esclarecidas pelo whatsapp (14) 99117-4624.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética da UFSCar (CAAE: 91080225.7.0000.5504).

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