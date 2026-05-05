Saúde reforça vacinação contra sarampo para viajantes da Copa do Mundo de 2026

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, emitiu um alerta importante para moradores que pretendem viajar para a Copa do Mundo FIFA 2026. A orientação segue recomendação do Ministério da Saúde e destaca a necessidade de atualização da vacinação contra o sarampo antes do embarque.

O torneio será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026, com partidas nos Estados Unidos, México e Canadá. Segundo as autoridades de saúde, eventos internacionais de grande porte aumentam significativamente o fluxo de pessoas entre países, o que favorece a disseminação de doenças transmissíveis.

Entre as principais preocupações está o sarampo, uma doença viral altamente contagiosa, transmitida por vias aéreas ou por gotículas liberadas ao tossir, espirrar, falar ou até respirar. A infecção pode evoluir para quadros graves, especialmente em pessoas não vacinadas, embora seja totalmente prevenível por meio da imunização.

Atualmente, os três países-sede registram surtos ativos da doença, com transmissão contínua do vírus, o que eleva o risco de contágio entre viajantes. O Brasil, que conquistou em 2024 o status de país livre da circulação endêmica do sarampo, registrou em 2025 um total de 38 casos — a maioria importada. Um dado preocupante é que 94,7% dos infectados não possuíam histórico vacinal. Em 2026, até o momento, já foram confirmados três casos importados.

De acordo com a Secretaria de Saúde, manter esse status depende diretamente da cobertura vacinal e da resposta rápida a possíveis casos. As vacinas tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e tetraviral (que também protege contra varicela) são oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A recomendação é que viajantes verifiquem a carteira de vacinação com antecedência mínima de 15 dias antes da viagem. Caso isso não seja possível, a orientação é se vacinar o quanto antes, mesmo próximo à data de embarque.

O esquema vacinal prevê “dose zero” para crianças de 6 a 11 meses. Crianças de 12 meses a 29 anos devem ter duas doses registradas, enquanto adultos entre 30 e 59 anos precisam de uma dose.

Durante ou após a viagem, é fundamental ficar atento a sintomas como febre, manchas vermelhas pelo corpo, coriza e conjuntivite. Em caso de suspeita, a orientação é procurar atendimento médico e informar o histórico de viagem.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, reforça a importância da prevenção. “A realização de um evento internacional como a Copa do Mundo aumenta muito a circulação de pessoas entre países, elevando o risco de reintrodução de doenças já controladas no Brasil, como o sarampo. Por isso, é fundamental que quem vai viajar verifique sua situação vacinal e se imunize com antecedência. A vacina é segura, gratuita e a forma mais eficaz de proteção, tanto individual quanto coletiva”, destacou.

Em São Carlos, a vacinação contra o sarampo está disponível em quase todas as unidades de saúde do município, exceto nas unidades do Cruzeiro do Sul, que passam por reforma. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.

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