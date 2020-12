UPA do Aracy é credenciada pelo Ministério da Saúde

Unidade de Pronto Atendimento do Cidade Aracy - Crédito: Divulgação

O Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde informa que o Ministério da Saúde aprovou a proposta de São Carlos e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cidade Aracy foi credenciada pelo Governo Federal.

De acordo com Fausto Rodrigo Sposito, diretor do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar, a expectativa é que a partir de janeiro de 2021 o município passe a receber R$ 100 mil mensais para ajudar no custeio dessa unidade.

Já a Unidade de Pronto Atendimento Dra. Maria Dóris de Campos Pereira Lopes, UPA do Santa Felícia, foi novamente credenciada. A unidade perdeu o convênio por ter ficada fechada em 2017 por falta de médicos para o atendimento de urgência e emergência. “Essa unidade já foi novamente credenciada, habilitada, porém ainda não recebemos nenhum recurso para custeio, acreditamos que a partir de janeiro o Ministério da Saúde também inicie o repasse de recursos que também é de R$ 100 mil por mês, porém já pedimos a qualificação da unidade e com isso teremos a possibilidade de receber no total R$ 170 mil mensamente”, ressalta Sposito.

A UPA da Vila Prado, a maior de São Carlos, já é credenciada, habilitada e qualificada e recebe R$ 170 mil mensalmente para o custeio. “É muito importante essa qualificação também para a UPA do Santa Felícia. Além de recurso financeiro maior para o custeio, atesta a capacidade e a qualidade da estrutura que está a serviço da população, atendendo a todos os requisitos exigidos pelos órgãos competentes”, afirma o secretário de Saúde, Marcos Palermo.

A UPA da Vila Prado atende mensalmente 8 mil usuários SUS; do Santa Felícia em torno de 6 mil pessoas e a UPA do Cidade Aracy mais de 170 usuários por dia, totalizando mais de 5 mil por mês.

