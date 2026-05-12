UFSCar desenvolve tecnologia inovadora para avaliar funções cognitivas e motoras em pessoas com Alzheimer

Uma pesquisa desenvolvida pelo Laboratório Multidisciplinar de Pesquisa em Saúde do Idoso (LaPeSI), da Universidade Federal de São Carlos, busca criar uma nova tecnologia capaz de avaliar, ao mesmo tempo, as funções cognitivas e motoras de pessoas com doença de Alzheimer em estágio leve. O estudo reúne conhecimentos das áreas da Saúde e da Engenharia e integra projetos de graduação, mestrado e doutorado.

A pesquisa é conduzida pelos professores Larissa Pires de Andrade, do Departamento de Fisioterapia (DFisio), e Robson Barcellos, do Departamento de Engenharia Elétrica (DEE).

Segundo a doutoranda Renata Gerassi, a proposta do novo instrumento é oferecer medidas automatizadas, válidas e confiáveis, contribuindo para o avanço do conhecimento científico, além de melhorar estratégias de avaliação, prevenção e reabilitação de pessoas com Alzheimer.

A pesquisadora explica que a nova tecnologia permitirá analisar simultaneamente aspectos cognitivos e motores, com vantagens como baixo custo, facilidade de transporte e possibilidade de aplicação em diferentes contextos profissionais, superando limitações de instrumentos utilizados atualmente.

Outro diferencial destacado pela equipe é o caráter interdisciplinar do projeto, que une profissionais da Fisioterapia e da Engenharia Elétrica em um teste automatizado com potencial futuro de aplicação clínica e comercial, após a conclusão dos estudos de validação.

Para a realização da pesquisa, estão sendo convidados voluntários com 60 anos ou mais, diagnosticados com Alzheimer em estágio leve, que consigam caminhar sem auxílio de bengalas ou andadores, residam em São Carlos e possuam exames de imagem, como ressonância magnética ou tomografia.

Os participantes passarão por avaliações e testes gratuitos e presenciais no LaPeSI da UFSCar. Ao final do processo, receberão um relatório multidisciplinar sobre a saúde física e mental, contendo informações sobre o desempenho nos testes realizados, que poderá ser compartilhado com os profissionais responsáveis pelo acompanhamento médico.

Ao todo, são oferecidas 30 vagas para participação no estudo.

Os interessados podem entrar em contato pelos telefones: Renata: (19) 99242-4871 ou Ana Paula: (81) 99649-7347 ou Ellen: (16) 98866-5683 e: (16) 3351-8704

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar, sob o CAAE: 83673324.4.0000.5504.