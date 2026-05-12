Drive-thru da vacinação contra gripe atende 354 pessoas em apenas quatro horas

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, realizou no último sábado (09) uma ação especial de vacinação contra a gripe no sistema drive-thru, no Campus 1 da Fundação Educacional São Carlos (FESC), na Vila Nery. Em apenas quatro horas de atendimento, das 8h às 12h, foram aplicadas 354 doses da vacina contra a influenza.

Do total de imunizações realizadas, 230 doses foram destinadas a pessoas dos grupos prioritários e 124 para integrantes dos grupos especiais. A iniciativa teve como principal objetivo ampliar a cobertura vacinal, principalmente entre idosos e pessoas com dificuldade de locomoção, facilitando o acesso sem a necessidade de sair do veículo.

A vacinação contemplou pessoas a partir de 12 anos pertencentes aos grupos definidos pelo Ministério da Saúde. Para receber a dose, foi necessário apresentar documento de identificação e, em alguns casos, comprovante de função profissional ou condição de saúde.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, destacou a importância da ação e avaliou positivamente o resultado alcançado.“Aplicamos mais de 350 doses em quatro horas, principalmente em idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. Isso é muito importante neste período de maior circulação dos vírus respiratórios. A vacina é segura, gratuita e continua sendo a forma mais eficaz de prevenção contra casos graves, internações e óbitos”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, também acompanhou a vacinação e ressaltou a possibilidade de novas ações semelhantes no município.“Foi um sucesso. Quando o Ministério da Saúde ampliar a vacinação para todas as idades, pretendemos realizar outro drive-thru no Estádio do Luisão. Nossa meta é atingir 90% de cobertura vacinal”, disse.

A campanha de vacinação contra a gripe começou em 28 de março e, até o momento, já aplicou 29.731 doses em São Carlos. Apesar das ações promovidas pela Prefeitura, a adesão ainda é considerada baixa, com cobertura de apenas 30,64% entre os grupos prioritários e especiais.

Entre os públicos mais vulneráveis, os índices seguem abaixo do esperado. Das 15.610 crianças de 6 meses a menores de 6 anos, apenas 2.040 receberam a vacina, o que representa cobertura de 13,07%. Entre as gestantes, foram aplicadas 624 doses, alcançando 34,67%. Já entre os idosos, principal público da campanha, foram registradas 17.688 doses, equivalente a 36,09% da meta prevista.

A vacinação contra a gripe continua disponível gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) de São Carlos, com exceção da UBS e da USF do Cruzeiro do Sul, que passam por reforma. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e carteira de vacinação.

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