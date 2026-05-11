Secretário Eleuses Paiva inaugura Centro Oncológico no dia 10 de junho

Acelerador linear é utilizado para tratamentos oncológico - Crédito: divulgação

O secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, estará em São Carlos no dia 10 de junho para inaugurar o Centro Oncológico da Santa Casa de São Carlos. A Santa Casa é credenciada como UNACON (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia). Esse credenciamento impõe à instituição a responsabilidade de oferecer assistência geral, especializada e integral aos pacientes com câncer, incluindo diagnóstico e tratamento. A informação é do secretário municipal de Saúde de São Carlos, Leandro Pilha.

Atualmente, o serviço ambulatorial de atendimento ao paciente oncológico é fornecido pela Prefeitura de São Carlos. Há 24 anos, a administração municipal, por meio da Secretaria de Saúde, realiza esse serviço com alta qualidade, demonstrando comprometimento e excelência no cuidado aos pacientes.

Com a legislação que rege as UNACON exigindo uma integração completa da rede, o novo prédio da Santa Casa permitirá a centralização das atividades e uma maior conexão no cuidado ao paciente.

Em agosto do ano passado, a Santa Casa de São Carlos recebeu R$ 10,2 milhões do Ministério da Saúde para a compra de um acelerador linear de última geração destinado ao serviço de radioterapia. A instituição já importou e instalou o equipamento, reforçando a assistência oncológica para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em São Carlos e região.

O recurso corresponde à conquista obtida em dezembro de 2024, quando a instituição foi contemplada pelo Governo Federal com o equipamento, que é um dos mais modernos no combate ao câncer, utilizado para realizar radioterapia de forma precisa e segura, atingindo exclusivamente as células tumorais e preservando os tecidos saudáveis ao redor.

Esse resultado foi possível graças ao apoio do ex-prefeito de São Carlos, Newton Lima, do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, o investimento representa mais do que uma conquista institucional: “Não é apenas a Santa Casa que ganha, mas sim toda a população, que terá acesso a sessões mais rápidas e precisas, com redução de efeitos colaterais e aumento do conforto. Tudo isso mais perto de casa”, destacou.

O radio-oncologista e diretor do Serviço de Radioterapia, Dr. Flávio Guimarães, explica que a nova plataforma tecnológica permitirá o uso de tratamentos avançados que utilizam imagens para garantir que a radiação atinja o alvo com maior precisão e segurança.

O aparelho inclui técnicas como IMRT e RapidArc (VMAT), que moldam a dose de radiação para se ajustar ao formato do tumor; verificação por imagem antes e durante as sessões (IGRT), que possibilita ajustes em tempo real; e radiocirurgia (SRS/SBRT), que aplica altas doses de radiação em poucas sessões para tratar tumores menores de forma rápida e eficiente.

“É um investimento que se traduz em cuidado: mais precisão, mais humanidade e mais resultados para quem mais precisa. Com o acelerador linear, aumentamos o portfólio de técnicas disponíveis e beneficiamos diversos tipos de tumores, como próstata, ginecológicos, cabeça e pescoço, mama e pulmão”, destacou o médico.

Ainda segundo o diretor, o equipamento adquirido é da linha Halcyon Elite, da fabricante Varian, concebido com foco no paciente e arquitetura digital integrada. O modelo oferece verificação por imagem em todas as sessões e alta precisão de dose, atributos que elevam a qualidade e a segurança do tratamento.

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