Saúde realiza drive-thru de vacinação contra a gripe neste sábado na Fesc

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos realiza neste sábado (9), das 8h às 12h, uma ação especial de vacinação contra a gripe pelo sistema drive-thru no Campus 1 da Fundação Educacional São Carlos (FESC), localizado na Rua São Sebastião, nº 2.828, na Vila Nery.

A iniciativa é coordenada pelo Departamento de Vigilância em Saúde e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários e especiais, principalmente idosos e pessoas com dificuldade de locomoção.

Poderão receber a vacina pessoas a partir de 12 anos que façam parte dos grupos definidos pelo Ministério da Saúde. Para a imunização, é necessário apresentar documento de identificação e, quando solicitado, comprovante de função profissional ou condição de saúde.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, crianças de 6 meses a menores de 6 anos não poderão ser vacinadas no sistema drive-thru. “Essa faixa etária deve receber a vacina nas unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30”, explicou.

Entre os grupos prioritários estão idosos acima de 60 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, forças de segurança, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores dos Correios, trabalhadores do transporte coletivo e portuários, população privada de liberdade, pessoas com doenças crônicas, povos indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua.

A campanha de vacinação contra a gripe começou em 28 de março e, até o momento, já aplicou 27.370 doses no município. Apesar das ações promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde, a adesão ainda é considerada baixa, com cobertura de apenas 28,52% do público-alvo prioritário.

Entre os grupos mais vulneráveis, os índices seguem abaixo da meta. Das 15.610 crianças de 6 meses a menores de 6 anos, somente 1.851 foram vacinadas, o que representa cobertura de 11,86%. Entre as gestantes, foram aplicadas 557 doses, alcançando 32,06%. Já entre os idosos, principal público da campanha, foram registradas 16.519 doses aplicadas, equivalente a 33,70% da meta prevista.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, reforçou a importância da vacinação. “Estamos realizando mais uma ação para facilitar o acesso da população à vacina contra a gripe, principalmente para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. O drive-thru oferece comodidade, rapidez e segurança, permitindo que as pessoas sejam imunizadas sem precisar sair do veículo. Precisamos reforçar a importância da vacinação neste período de maior circulação dos vírus respiratórios”, destacou.

A vacina contra a gripe é gratuita, segura e considerada a forma mais eficaz de prevenção contra casos graves, internações e óbitos.

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