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quarta, 06 de maio de 2026
Saúde

Casos de dengue caem 98% em 2026, aponta boletim de arboviroses

06 Mai 2026 - 18h10Por Jéssica C.R.
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Dengue: várias ações podem ajudar no combate ao mosquito, mas nada é mais eficaz que eliminar os criadouros - Crédito: agência BrasilDengue: várias ações podem ajudar no combate ao mosquito, mas nada é mais eficaz que eliminar os criadouros - Crédito: agência Brasil

O mais recente Boletim de Arboviroses, divulgado nesta terça-feira (06), revela uma queda expressiva nos casos de dengue em São Carlos em 2026. Até o momento, foram registrados 328 casos confirmados, número significativamente menor em comparação ao mesmo período de 2025, quando o município contabilizou 13.635 confirmações — uma redução de 98%.

De acordo com os dados, 4 casos ainda aguardam resultado de exame, enquanto 48 foram descartados nesta semana. O boletim também informa que nenhum óbito foi registrado até agora neste ano.

Em relação às demais arboviroses, o cenário segue controlado. Para Chikungunya, permanecem 29 notificações, todas descartadas. Já para Zika, são 20 notificações, também sem confirmações. Não houve registro de casos suspeitos ou confirmados de Febre Amarela.

O levantamento aponta ainda uma queda significativa no número total de notificações, que incluem casos positivos, suspeitos e descartados. Em 2025, foram 18.582 registros, enquanto em 2026 o número caiu para 2.233 notificações, representando uma redução de 87%.

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