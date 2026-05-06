Prefeitura promove Semana da Maternidade Atípica entre os dias 11 e 13 de maio

Gestante - Crédito: Pixabay

PREFEITURA PROMOVE SEMANA DA MATERNIDADE ATÍPICA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, realiza, nos dias 11, 12 e 13 de maio, a Semana da Maternidade Atípica 2026. O evento acontece no Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina.

A iniciativa tem como objetivo promover acolhimento, fortalecer vínculos, ampliar a rede de apoio e esclarecer dúvidas frequentes relacionadas à maternidade atípica, oferecendo momentos de informação, troca de experiências e cuidado.

A programação tem início no dia 11 de maio, das 9h às 11h, com o tema “Sou Mãe Atípica… e Agora?”. A atividade contará com um café e bate-papo, criando um espaço de escuta, diálogo, troca de informações entre as participantes, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e demais secretarias municipais.

No dia 12 de maio, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30, será realizado o “Cuidar de Quem Cuida”, um dia especial dedicado ao bem-estar e ao autocuidado das mães atípicas. Serão oferecidos serviços gratuitos como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, corte de cabelo e escova, esmaltação de unhas, design de sobrancelhas e maquiagem. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas e conforme a disponibilidade de cada serviço.

Encerrando a programação, no dia 13 de maio, das 9h às 11h, acontece o encontro “Sabores e Conversas”, voltado à promoção da alimentação saudável no contexto da maternidade atípica. A atividade contará com uma explanação sobre nutrição para crianças atípicas e a apresentação de uma receita prática, acessível e aplicável ao dia a dia das famílias. A condução será da nutricionista Marinalda Napolitano Pinto (CRN-3 23751), graduada em Nutrição pelo UNICEP São Carlos e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Com 18 anos de experiência, a profissional atua na Prefeitura de São Carlos com foco em saúde pública, educação alimentar e segurança alimentar e nutricional.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, localizada na Avenida São Carlos, nº 1.800, no Centro, ou no Fundo Social de Solidariedade, na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Também é possível se inscrever via WhatsApp pelo número (16) 3306-8523. Para participar, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

A atividade conta ainda com a parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, considerando a atuação da profissional responsável pela atividade de nutrição, e com o apoio do Instituto Mix, da Unimed São Carlos e da maquiadora Tatiane Albuquerque.

Confira a programação completa da Semana da Maternidade Atípica 2026:

- 11/05 | 9h às 11h – “Sou Mãe Atípica… e Agora?”;

- 12/05 | 9h às 12h e 13h30 às 16h30 – “Cuidar de Quem Cuida”;

- 13/05 | 9h às 11h – “Sabores e Conversas”.

Leia Também