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sexta, 08 de maio de 2026
Escorpionismo

São Carlos registra queda nos acidentes com escorpiões em 2026: foram 27 casos até abril

08 Mai 2026 - 10h19Por Da redação
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Escorpião é capturado no Ipê Mirim e moradora pede ajuda - Crédito: divulgaçãoEscorpião é capturado no Ipê Mirim e moradora pede ajuda - Crédito: divulgação

Os casos de picadas de escorpião apresentaram queda em São Carlos nos quatro primeiros meses de 2026. De acordo com os dados levantados pelo São Carlos Agora junto a Prefeitura Municipal, entre janeiro e abril deste ano foram registrados 27 casos de acidentes com escorpiões, contra 29 ocorrências contabilizadas durante o mesmo período de 2025.

Os dados mostram ainda que janeiro teve seis registros em 2026, contra sete no ano anterior. Em fevereiro houve aumento, passando de quatro para nove casos. Em abril, os registros subiram de seis para oito ocorrências.

Paralelamente ao monitoramento dos acidentes, o município intensificou as ações preventivas e de combate ao escorpionismo. Entre janeiro e abril foram realizadas 4.973 ações de busca ativa e captura em cemitérios da cidade. O maior número ocorreu no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, com 4.805 capturas, seguido pelo Cemitério Santo Antônio de Pádua, com 66, e pela garagem da Prefeitura, com 102 registros.

As equipes também realizaram 112 vistorias e emitiram 119 notificações de encontro de escorpiões nos primeiros quatro meses do ano. 

Os números indicam que, apesar da manutenção de ocorrências em 2026, o município vem reforçando o trabalho de fiscalização, monitoramento e combate ao aparecimento de escorpiões em diferentes regiões da cidade.

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