Casos de dengue seguem em queda em comparação ao ano passado

Mosquito de Dengue - Crédito: Agência Brasil

O boletim de arboviroses divulgado nesta segunda-feira (12) aponta uma redução expressiva nos casos de dengue em São Carlos em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2026, o município contabiliza até o momento 342 casos confirmados da doença, número 98% menor do que os 15.021 registros positivos contabilizados em 2025.

De acordo com os dados da Vigilância em Saúde, atualmente não há casos aguardando resultado de exames para dengue e outros 45 foram descartados nesta semana. Nenhum óbito relacionado à doença foi registrado até o momento.

O levantamento também mostra queda significativa nas notificações gerais. Em 2025, foram registradas 19.646 notificações, enquanto em 2026 o número caiu para 2.455, representando redução de 88%.

Em relação à Chikungunya, permanecem 29 notificações registradas, porém todas foram descartadas após análise. Já para o vírus da Zika, seguem 20 notificações, também descartadas. Não houve registros de notificações para Febre Amarela no município neste ano.

Mesmo com a redução nos índices, as autoridades de saúde reforçam a importância da colaboração da população no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses. A recomendação é manter quintais e terrenos limpos, eliminar recipientes que possam acumular água parada e permitir o acesso das equipes de controle de endemias durante as ações de vistoria e orientação.

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