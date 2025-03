Secretaria de saÃºde muda atendimento nas UPAs apÃ³s aumento de casos de dengue

UPA Vila Prado - Crédito: divulgação



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que já adota medidas emergenciais para agilizar de forma mais rápida os serviços de acolhimento e atendimento médico nas três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Vila Prado, Cidade Aracy e Santa Felícia. O objetivo é reduzir o tempo de espera, especialmente diante do aumento considerável dos casos de dengue e da necessidade de hidratação dos pacientes.



Para reforçar o plantão deste sábado (22/03), a SMS deixa claro que está ampliando o número de equipes nas unidades. A Secretaria esclarece, ainda, que a demora não ocorre no atendimento médico no consultório, mas sim na aplicação da medicação, que exige um tempo maior e, por isso, provoca lotação das unidades.

Em parceria com a Santa Casa e com o Hospital Universitário (HU-UFSCar), contratualizados pelo município, novas salas de hidratação serão instaladas nessas instituições para ampliar a capacidade de atendimento.



Atualmente, cada UPA conta com cinco médicos plantonistas e a média de espera para hidratação é de aproximadamente três horas. Já a regulação das internações hospitalares é realizada pela CROSS (Central Reguladora de Ofertas de Serviços de Saúde), que distribui os leitos entre hospitais de diferentes regiões do Estado e que é coordenado pelo Governo do Estado. No momento, aguardam vagas, via CROSS, 7 pacientes na UPA Vila Prado, 4 na UPA Cidade Aracy e 6 na UPA Santa Felícia.

A SMS reitera que segue trabalhando de forma incansável para diminuir os impactos da alta demanda e garantir um atendimento mais ágil à população.

