Anvisa aprova novo medicamento para tratamento de asma grave e rinossinusite crônica

seringa - Crédito: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de um novo medicamento voltado ao tratamento de asma grave e rinossinusite crônica com pólipos nasais. A autorização foi publicada na última segunda-feira (11).

O medicamento DENSURKO® (depemoquimabe) é apresentado como solução injetável de 100 mg/mL, disponível em seringa preenchida ou caneta aplicadora prontas para uso.

Segundo a Anvisa, o produto é indicado como tratamento complementar para pacientes adultos e adolescentes a partir de 12 anos com asma caracterizada por inflamação do tipo 2 (alérgica), associada ao excesso de eosinófilos no sangue — células de defesa envolvidas nos processos inflamatórios das vias respiratórias.

A condição pode provocar inflamação eosinofílica e aumentar o risco de crises graves de asma. O diferencial do medicamento é a aplicação semestral, com uma dose administrada a cada seis meses.

De acordo com estudos clínicos apresentados à agência reguladora, o tratamento demonstrou redução estatisticamente significativa nas exacerbações graves da doença quando comparado ao placebo, ambos associados ao tratamento padrão já utilizado pelos pacientes.

Tratamento para rinossinusite crônica

O medicamento também foi aprovado para o tratamento de rinossinusite crônica com pólipos nasais em pacientes adultos. Nesses casos, a indicação é voltada a pessoas que não obtiveram controle adequado da doença com terapias convencionais, como corticosteroides sistêmicos e procedimentos cirúrgicos.

A rinossinusite crônica é caracterizada por uma inflamação persistente da mucosa nasal e dos seios da face, com duração superior a 12 semanas. A doença provoca o crescimento de pólipos benignos que podem dificultar a respiração e comprometer a qualidade de vida dos pacientes.

Para essa indicação, a dose recomendada também é de uma aplicação a cada seis meses.

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