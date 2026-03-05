(16) 99963-6036
VovÃ´ AnÃ©sio fica ferido apÃ³s cair dentro de casa na regiÃ£o

Imagens de cÃ¢meras de seguranÃ§a da residÃªncia mostram o momento me que o idoso sofre a queda; ele teve ferimentos no fÃªmur e foi levado atÃ© a Unimed de Araraquara onde passarÃ¡ por cirurgia

05 Mar 2026 - 21h06
VovÃ´ AnÃ©sio fica ferido apÃ³s cair dentro de casa na regiÃ£o

Imagens de câmeras de segurança instaladas dentro da residência mostram o “vovô Anésio” caindo dentro do próprio quarto na manhã desta quinta-feira (5), em Rincão. O caso, chamou a atenção nas redes sociais e gerou repercussão por todo Brasil. 

No vídeo, o idoso aparece pelo quarto, quando em determinado momento perde o equilíbrio e cai no chão. Após o acidente, uma ambulância da cidade foi acionada para prestar atendimento.

A vítima foi socorrida e encaminhada para a Unimed de Araraquara, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. De acordo com informações divulgadas pela família, o vovô Anésio sofreu ferimentos na região do fêmur e em outras partes do corpo.

Devido à gravidade da lesão, ele precisará passar por uma cirurgia nas redes sociais, familiares pediram orações e aproveitaram o episódio para alertar sobre os riscos de quedas entre pessoas da terceira idade.

Enquanto isso, amigos e seguidores seguem enviando mensagens de apoio nas redes sociais, desejando uma rápida recuperação ao vovô Anésio, que agora aguarda o procedimento cirúrgico em Araraquara.

