Mudança obrigatória: emissão de nota fiscal de serviços passa a ser feita em plataforma federal em Ibaté

Nota Fiscal -

A Prefeitura de Ibaté informou que, a partir do dia 11 de maio, a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) deixará de ser realizada pelo portal municipal e passará a ocorrer exclusivamente por meio da plataforma nacional do Governo Federal do Brasil.

A mudança faz parte de um processo de padronização em todo o país, que busca unificar os sistemas de emissão, facilitar o acesso dos contribuintes e garantir mais segurança e integração das informações fiscais.

Com a nova regra, todos os prestadores de serviços que utilizam o sistema atual da Prefeitura deverão, obrigatoriamente, emitir suas notas diretamente no novo ambiente digital, por meio do Portal da NFS-e, na área destinada à gestão e emissão pelo contribuinte.

A administração municipal destaca que a migração segue diretrizes nacionais e reforça que o sistema federal oferece uma plataforma mais moderna, padronizada e eficiente.

A orientação é para que os contribuintes se antecipem e busquem se familiarizar com o novo sistema o quanto antes, evitando dificuldades após a data de transição. Em caso de dúvidas, os usuários podem procurar o setor responsável da Prefeitura para receber orientações sobre o novo processo.

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