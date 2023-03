Trânsito é liberado parcialmente na rodovia Anhanguera em Santa Rita do Passa Quatro

Rodovia Anhanguera - Crédito: reprodução/Portal Thathi

A Arteris ViaPaulista decidiu liberar parcialmente a Rodovia Anhanguera (SP-330), tanto no sentido Ribeirão Preto quanto em direção a São Paulo, na região de Santa Rita do Passa Quatro. A liberação foi possível após os trabalhos de recuperação do trecho e do monitoramento que estão sendo realizados desde o início de fevereiro, com a intensificação dos esforços nos últimos dias após a interrupção do tráfego. Nesta terça-feira (7), uma avaliação da equipe técnica da empresa constatou que o local apresenta condições seguras para o tráfego de veículos.

Na pista sul, sentido São Paulo, o tráfego irá fluir pela faixa da direita a partir do km 249. Já em direção a Ribeirão Preto, na pista norte, o tráfego será liberado para transitar pela faixa central a partir do km 245. Essa liberação irá permitir que o usuário trafegue pelos melhores trajetos durante sua viagem. A recomendação da concessionária é que, ao passarem pelas intervenções, os motoristas redobrem a atenção, reduzam a velocidade e respeitem a sinalização vigente no local, inclusive aos avisos dos painéis eletrônicos.

“Avançamos de forma significativa nos trabalhos de recuperação do km 247 da SP-330. Essas intervenções vêm sendo feitas desde o primeiro momento em que foram identificadas alterações no pavimento. Nosso compromisso continua a ser com a segurança dos usuários, por isso, em avaliação junto com a Artesp e o Policiamento Rodoviário, entendemos que, neste momento, é possível liberar faixas na rodovia enquanto as obras e o monitoramento continuam”, explica Ricardo Gerab, Diretor Superintendente da Arteris ViaPaulista.

Os bloqueios parciais irão oferecer condições para a continuidade à recuperação total da via e dos taludes, impactados pelas fortes e constantes chuvas que atingem a região desde o final de 2022. Os trabalhos continuam sendo realizados por 90 pessoas e 51 equipamentos. Além das obras, a Arteris ViaPaulista reforça que segue monitorando todo o trecho de serra 24 horas por dia.

Bloqueio de retorno no km 245

Nesta nova etapa dos trabalhos na Rodovia Anhanguera, será necessário bloquear operacionalmente os retornos do km 245. O objetivo é que veículos de grande porte, mobilizados nas obras, possam usar o caminho garantindo a segurança de todos. Como alternativa, motoristas que precisam utilizar o retorno poderão fazê-lo nos quilômetros 241 e 249.

Construção de pistas de desvio

A Arteris ViaPaulista segue trabalhando na construção do desvio operacional na altura do km 247 da SP-330, em paralelo com as intervenções no local. O dispositivo garantirá melhor fluidez no tráfego de veículos no trecho e servirá para intensificar os trabalhos até a completa liberação da rodovia. A previsão é que o desvio, entre o km 246 e o km 249, seja concluído e liberado no início da segunda quinzena de março.

A empresa aproveita para lembrar que toda e qualquer alteração no tráfego será informada nos canais oficiais da empresa, principalmente no Twitter @Arteris_VP, telefone 0800 0011255 e site (https://www.arteris.com.br/), e compartilhadas nos canais da Artesp e do Departamento de Estradas de Rodagem.

Leia Também