Tradicional Cavalgada de São Francisco de Assis acontece neste domingo em Ibaté

Cavalgada de São Francisco de Assis - Crédito: arquivo

Neste domingo, dia 19 de outubro, será realizada a tradicional Cavalgada de São Francisco de Assis, um dos eventos mais aguardados pelas famílias ibateenses e visitantes de toda a região. A concentração será a partir das 9h30, e a saída da cavalgada está marcada para as 10h, percorrendo diversas ruas da cidade de Ibaté.

A cavalgada contará com a presença do grupo Sertanejo do Bem, sob a coordenação de Ubirajara Teixeira (Bira), que também será o responsável pela organização, condução e locução do evento. A expectativa é reunir mais de 250 cavaleiros, tornando o momento ainda mais especial e tradicional no calendário da cidade.

Assim que os participantes chegarem à Igreja de São Francisco de Assis, haverá a bênção do Padre Júlio Bueno, marcando um momento de fé e devoção. Logo após, terá início a festa, com serviço de bar, barracas e música ao vivo, garantindo muita alegria e confraternização para toda a comunidade.

A Cavalgada de São Francisco de Assis é uma celebração que une tradição, fé e cultura sertaneja, reforçando os laços de amizade e a valorização das raízes do povo ibateense

Leia Também