Um grave acidente envolvendo um ônibus e um caminhão foi registrado na noite desta quinta-feira (12), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 417, no município de Uchoa (SP). O tombamento do coletivo foi seguido por uma colisão traseira de um caminhão que vinha logo atrás.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Ecovias Noroeste, o motorista do ônibus relatou que, devido às fortes chuvas na região, acionou o freio motor do veículo. Com isso, as rodas teriam travado, fazendo com que ele perdesse o controle da direção. O ônibus acabou tombando sobre o acostamento e a faixa dois da rodovia.

Logo atrás, um caminhão Mercedes-Benz modelo L-1620 não conseguiu frear ou desviar a tempo e acabou colidindo contra o ônibus, parando sobre a faixa um da pista.

O acidente mobilizou equipes de resgate, Polícia Militar Rodoviária e Polícia Técnica. No total, 37 pessoas estavam no ônibus. Uma sofreu ferimentos graves, outras 24 saíram ilesas, sete sofreram ferimentos leves e quatro tiveram ferimentos moderados. O motorista do caminhão não se feriu.

A ocorrência provocou interdição total das faixas no sentido sul da rodovia, além do acostamento, desde as 22h13 de quinta-feira até a madrugada desta sexta-feira (13). O trânsito chegou a registrar cerca de 4 quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 421 e 417.

Durante a madrugada, equipes realizaram o destombamento do ônibus e a remoção dos veículos. O caminhão foi retirado por volta das 3h40 e levado para um ponto de apoio. Já o ônibus foi removido às 4h55 por um guincho particular.

As causas do acidente deverão ser apuradas.

