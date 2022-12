Rio Jacaré-Guaçu invade a pista e SP-255 é interditada

Crédito: Reprodução/Araraquara Agora

A SP-255 foi interditada na noite desta sexta-feira (30) para o trânsito de veículos diante da cheia do Rio Jacaré-Guaçu. Com as chuvas na região, a água já invade a rodovia.

O trecho interditado fica entre os municípios de Araraquara e Boa Esperança do Sul. Membros da equipe de jornalismo do Portal Araraquara Agora estiveram pelo local e confirmaram a informação de fechamento da via. "A concessionária interditou o local de forma preventiva, por questão de segurança devido ao volume das chuvas, e seguirá monitorando o trecho para avaliar sua liberação", informou a Arteris Via Paulista.

Agora, os motoristas devem usar São Carlos como rota de alternativa. "Os motoristas são orientados a acessarem a rodovia Washington Luís (SP-310) em Araraquara até São Carlos, seguindo para a SP-215 por Ribeirão Bonito e Dourado, onde devem retornar para a SP-255 na altura do km 123", esclareceu a concessionária. (Araraquara Agora)

