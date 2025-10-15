Retorno da SP 310 é fechado para obras

A Eixo SP Concessionária de Rodovias iniciou nesta semana mais uma etapa das obras de ampliação da SP 310 - Rodovia Washington Luís, em Rio Claro. O retorno localizado no dispositivo do km 187 foi interditado em ambos os sentidos da via para a execução do alargamento do viaduto que permitirá a futura implantação da terceira faixa de rolamento. A previsão é de conclusão dos trabalhos nesse ponto da rodovia em fevereiro de 2026.

Durante o período de interdição, os usuários deverão redobrar a atenção e seguir as rotas alternativas de retorno indicadas na sinalização implantada no local. Quem trafega pela pista sentido Interior deverá utilizar o retorno no km 190, enquanto os motoristas que seguem pela pista sentido Capital terão como opção o retorno no km 184.

A Eixo SP reforça que toda a área contará com sinalização reforçada e equipe de apoio operacional para orientar os condutores durante o período das obras. As intervenções fazem parte do cronograma de melhorias estruturais da Rodovia Washington Luís e têm como objetivo garantir mais fluidez e segurança ao tráfego no trecho entre São Carlos e Cordeirópolis.

