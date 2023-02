Região: menino de 2 anos morre após pilar de rede de descanso cair sobre ele

SIGA O SCA NO

Imagem Ilustrativa - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma tragédia deixou consternada toda a população de Limeira (SP) na noite deste domingo, 5, quando um menino de dois anos morreu após ser atingido na cabeça por um pilar no bairro Boa Vista.

Informações dão conta que a pequena vítima estava com o pai em uma rede de descanso, no momento em que o pilar cedeu e caiu. A criança iria completar três anos esta semana.

O menino chegou a ser atendido por socorristas da unidade de suporte avançado (USA) do Samu, porém morreu no local do acidente.

