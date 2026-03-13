Radialista Carlos Casalli morre apÃ³s sofrer acidente domÃ©stico em RibeirÃ£o Bonito

Carlos Alberto Casalli tinha 59 anos - CrÃ©dito: arquivo pessoal

Um acidente doméstico terminou em morte na noite desta terça-feira (12), envolvendo o radialista aposentado e motorista Carlos Alberto Casalli, de 59 anos. Segundo informações apuradas pelo SCA, Carlos sofreu uma queda enquanto realizava a descarga de seu caminhão em Ribeirão Bonito.

De acordo com relatos, Carlos havia saído pela manhã de Ribeirão Preto para realizar entregas e, no período da tarde, enviou uma mensagem relatando uma queda que causou dor no braço e que planejava buscar atendimento médico na cidade de Ribeirão Bonito.

Ainda conforme o boletim, Carlos chegou ao Pronto Socorro Municipal de Ribeirão Bonito reclamando de dor no ombro esquerdo, que estava deslocado. A equipe médica, ao perceber que o caso exigia atendimento mais especializado, solicitou a transferência do paciente para a Santa Casa de São Carlos. Durante o aguardo da transferência, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e, apesar dos esforços da equipe de emergência para reanimá-lo, não resistiu e faleceu no local.

O Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos foi acionado para realizar exames no corpo e determinar oficialmente a causa da morte. A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita/acidental, sem indícios de crime.

Carlos Alberto Casalli era aposentado e realizava entregas para complementar sua renda. O corpo será encaminhado a Ribeirão Preto, cidade onde Carlos residia.

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