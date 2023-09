SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares detiveram por volta da 1h desta terça-feira, 5, W.S.P., 25 anos, que seria procurado pela Justiça.

O acusado estava em atitude suspeita no cruzamento das ruas Borborema com a Benedito Barreto, no Jardim Cruzado, em Ibaté.

Após abordagem e revista e a constatação após pesquisa via Copom que devia para a Justiça, foi encaminhado à CPJ e recolhido ao centro de triagem.

