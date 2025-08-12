Preso suspeito de assassinar jovem de 22 anos após encontro marcado por aplicativo

Karina foi assassinada - Crédito: arquivo pessoal

O delegado Targino Osório falou nesta segunda-feira (12) sobre a prisão de um homem acusado de matar uma jovem de 22 anos no início deste mês, no bairro Cristo Redentor, em Ribeirão Preto.

Karina Queiroz foi encontrada morta por uma amiga na casa onde morava. Segundo as investigações, ela teria marcado um encontro por aplicativo momentos antes do crime. A vítima foi atingida por um tiro na cabeça e apresentava ferimentos no rosto.

O suspeito, identificado como Rodrigo César Mucci, de 48 anos, foi preso em sua residência, no bairro Simioni.

Doutor, como que a polícia chegou ao autor desse crime?

"Através de câmeras de segurança da rua e das imediações. Os investigadores levantaram um veículo que possivelmente seria do autor. Na primeira imagem que eles conseguiram, perceberam que o veículo estava com a placa adulterada.

Muito provavelmente com uso de fita isolante em dois dígitos numéricos. E aprofundando nas investigações, conseguiram levantar que esse veículo já passou com uma placa original, cerca de sete minutos depois, por uma determinada rua, que indicava ser do autor."



Como é que teria sido lá na hora da morte, Doutor?



"Ele fala que marcou um encontro com ela, que não foi, isso no mesmo dia, na sexta-feira.

E que à tarde ela começou a pressioná-lo para apagar o encontro, que ele não havia comparecido, sob a ameaça de que se ele não o fizesse, ela contaria para a mulher dele, para a esposa."

Doutor, como que ele teria matado ela e com o que ele matou ela?



"Ele fala que chegou, levou a arma, foi com o carro realmente com a placa adulterada, levou a arma dentro de uma mochila, que tentou dissuadir ela a não contar para a mulher dele, que em determinado momento ela estava sob a cama, sentada na cama, distraída, usando o celular, e ele acabou atirando na cabeça dela."

